Rückzonungsstrategie Die Rückzonungen beschäftigen Reiden weiterhin: Diverse Beschwerden sind eingegangen Bald soll die Gemeindeversammlung über die Auszonung zusätzlicher Flächen befinden. Doch es ist unklar, ob das Geschäft behandelt wird. Der Gemeinderat hofft es, um Rechtssicherheit zu erhalten.

Gleich vorneweg: Es ist eine komplizierte Sachlage, mit der sich der Gemeinderat von Reiden derzeit herumschlagen muss. So sind in Bezug auf die Rückzonungen eine Verwaltungsbeschwerde, zwei Stimmrechtsbeschwerden und ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen eingegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Doch was bedeutet das genau?

Zur Erinnerung: Am 24. Mai 2023 hat die Gemeindeversammlung von Reiden alle acht Einsprachen gutgeheissen, die sich gegen vorgesehene Rückzonungen wehrten. Eine weitere Einsprache verlangte, dass zusätzliche, als Wohnzonen eingezonte Flächen im Gebiet Weihermatte zurückgezont werden sollen. Auch diese Einsprache wurde gutgeheissen. Der Gemeinderat erklärte damals, dass die Weihermatte nicht automatisch zurückgezont werden könne. Der Gemeinderat werde innert Jahresfrist einen entsprechenden Bericht und Antrag an die Gemeindeversammlung stellen.

Blick auf die Flächen an der Weihermattstrasse. Bild: zvg

Bereits Projekte in Planung

Nun ist es so, dass der Kanton 2019 eine Rückzonung der besagten Flächen als nicht verhältnismässig beurteilt hat – daran hat sich bis heute nichts geändert. Dies, weil bereits das Wasserbauprojekt für den Sertelbach sowie ein Einfamilienhaus auf der Fläche umgesetzt wurden und weitere Häuser geplant sind. «Das bedeutet, dass die Flächen zum heutigen Zeitpunkt grundsätzlich eingezont sind und deshalb nicht als Rückzonungsflächen gelten», erklärt Gemeinderat Willi Zürcher.

Daher müsste es zu einer Auszonung der Flächen kommen, welche von der Gemeinde ausgeführt würde – und zwar im Rahmen eines Ortsplanungsverfahrens. Dies käme aus Sicht der Gemeinde wohl einer materiellen Enteignung gleich, weshalb die Gemeinde als Verursacherin entschädigungspflichtig wäre. «Wir gehen dabei von einem Betrag von rund sechs Millionen Franken aus, den wir allenfalls an die Eigentümer zahlen müssten», sagt Zürcher.

Aus Sicht des Gemeinderats sei es nicht vertretbar, noch mehr Bauland auszuzonen, als es die kantonale Rückzonungsstrategie vorsieht. «Ausserdem ist das Risiko, rund sechs Millionen Franken zahlen zu müssen, zu gross, gerade auch wenn man die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde beachtet.» Er beantragt den Stimmberechtigten deshalb, kein Ortsplanungsverfahren zur Auszonung der Grundstücke zu starten.

Gemeinderat will Rechtssicherheit

Das Geschäft ist an der Gemeindeversammlung vom 11. September traktandiert. Doch gegen diese Traktandierung ist beim Regierungsrat ein Gesuch eingegangen, welches die Behandlung des Geschäfts verschieben will. «Das Gesuch wurde von einer Person eingereicht, welche abwarten will, was bei einer eingegangen Verwaltungsbeschwerde herauskommen wird», erklärt Zürcher. Diese Beschwerde wurde nach der GV vom 24. Mai eingereicht. Sie richtet sich gegen besagte Einsprache, welche Gebiete in der Weihermatte auszonen will. Zürcher hält fest, dass der Gemeinderat das Thema so schnell wie möglich behandeln möchte, damit man Rechtssicherheit in Bezug auf die betroffenen Flächen erhalte.

Weiter sind beim Regierungsrat zwei Stimmrechtsbeschwerden eingegangen, welche dem Gemeinderat unter anderem vorhalten, dass er «falsch» respektive nicht vollständig in der neusten Botschaft informiert habe. «Eigentlich würden wir lieber über den Inhalt des Geschäfts diskutieren, ob wir wirklich mehr eingezontes Land als vom Kanton vorgesehen zurückzonen wollen oder nicht. Derzeit schlagen wir uns aber vor allem mit den formalen Punkten herum», sagt Zürcher. Der Gemeinderat habe nun seine Stellungnahme zu den Beschwerden und zum Gesuch beim Regierungsrat eingereicht. «Wir gehen davon aus, dass er seine Entscheide noch vor der Gemeindeversammlung vom 11. September fällen wird.»