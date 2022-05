Rüediswil In 42 Metern Höhe – hier erhält die Kapelle ihre goldene Turmkugel wieder Der von einem Hagelgewitter in Mitleidenschaft gezogene Turm der Rüediswiler Kapelle ist wieder ganz. Die Schülerinnen und Schüler verewigen sich mit Namen in luftiger Höhe.

Böse hat das Hagelgewitter von Ende Juni letzten Jahres auch den Ruswiler Ortsteil Rüediswil und gerade auch die Kapelle St.Jost und St.Wendelin in Mitleidenschaft gezogen. «Durch das zerstörte Dach drang Wasser ein, die Bilder, das Deckengemälde, die mundgeblasenen Scheiben der Fenster wurden massiv beschädigt, die Verbleiungen durchschlagen», erzählt Maria Bachmann, Präsidentin der Kapellenstiftung. Das Dach konnte noch vor Einbruch des letzten Winters instand gestellt werden. Die weiteren fälligen Sanierungsarbeiten sollen bald einmal beginnen. Maria Bachmann:

«Mit der kantonalen Gebäudeversicherung konnte schliesslich ein guter Verteilschlüssel gefunden werden.»

Die Kapelle St.Jost und St.Wendelin in Rüediswil bei Ruswil. Bild: Manuela Jans-Koch (28. Mai 2020)

Noch gelte es, einige Fragen mit der kantonalen Denkmalpflege zu klären. Maria Bachmann weiss, die Rüediswiler freuen sich, wenn dann «die Kirche wieder im Dorf ist – will heissen, die Kapelle aus dem Jahre 1644 renoviert ist. Die letzte Aussenrenovation fand 1974 statt, 1983/84 bekam die Kapelle den heutigen Turm. Dort oben, auf 42 Metern, thronen seit Freitag wieder die goldene Turmkugel und das Turmkreuz, auch sie waren arg beschädigt. So wurden sie vom Turm geholt und von der heimischen Bauspenglerei instand gestellt.

Auf 42 Meter hochgehievt

Sechstklässler und Erst- und Zweitklässler von Rüediswil durften mit ihren Religionslehrerinnen Judith Hegglin und Silvia Buob am Freitagnachmittag dabei sein und die «Rückkehr» von Kreuz und Kugel auf den angestammten Platz auf der Turmspitze miterleben.

Doch bevor der Arm eines Krans Lukas Gisler auf 42 Meter hochhievte und dieser seine Arbeit in luftiger Höhe verrichtete, durften die Schülerinnen und Schüler noch «Post» für die späteren Generationen mitgeben. Sie hatten im Vorfeld ihre Namen auf einer Liste «verewigt». Diese Liste wurde zusammen mit aktuellen Dokumenten, welche die Kapellenstiftung für die zukünftige Generationen mitgeben will, in einen verschlossenen Behälter gesteckt und hoch über Rüediswil auf der Turmspitze «eingelagert».

Hier versorgten die Schülerinnen und Schüler die Dokumente in einem Behälter. Bild: Hannes Bucher (20. Mai 2022)

Stiftungsrätin Theres Studer erklärte den Kindern, welche Dokumente seit jeher in der Goldkugel schlummern und gab damit einen spannenden Einblick in vergangene Zeiten. Etwa ins Jahr 1857. Da wurden Spenden für eine notwendige Renovation gesammelt. Es gingen Beträge von ein, zwei Franken ein, von Bauersleuten etwa und «das war damals etwas wert». «Bessere Herren», so etwa ein alt Gerichtspräsident oder der einstige «Pinten-Wirt», waren auf alten Dokumenten mit einer Spende von 20 Franken eingetragen. «Ihr werdet vielleicht noch in vielen Jahren daran denken, wenn ihr an der Kapelle vorbeifährt, dass ihr heute mit dabei gewesen seid», mutmassten die beiden Religionslehrerinnen.

Und da ist sie nochmals: die goldene Turmkugel. Bild: Hannes Bucher (20. Mai 2022)

Spenden sind willkommen

Auf Spenden für die anstehenden Renovationsarbeiten ist die Kapellenstiftung aktuell wiederum angewiesen. Die Ortsgemeinschaft Rüediswil sei mit einem guten Beispiel vorangegangen, freut sich Maria Bachmann. Der Stiftungsrat ist zuversichtlich, dass viele weitere Spenden von Privaten und Institutionen folgen werden.