Ruswil Dialog mit Bevölkerung wird fortgeführt

Der Ruswiler Gemeinderat bietet nach den guten Erfahrungen auch im kommenden Jahr Sprechstunden für die Einwohnerinnen und Einwohner an. Diese haben dort die Möglichkeit, Anliegen direkt und unbürokratisch vorzubringen, teilt die Gemeinde mit. Die Sprechstunden finden im kommenden Jahr am 15. März, 26. April, 16. August und am 22. November jeweils zwischen 18 und 19 Uhr statt. (red)