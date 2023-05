Ruswil Gemeinde orientiert über Abstimmungen und sucht Helfende für Donnschtig-Jass

Die Ruswiler Bevölkerung ist am 30. Mai um 19.30 Uhr im Pfarreiheim zur nächsten Orientierungsversammlung eingeladen. Der Gemeinderat orientiert dabei über die Geschäfte für die nächste Gemeindeabstimmung vom 18. Juni. Dies sind der Jahresbericht mit der Rechnung 2022, die Totalrevision der Ortsplanung und die Bestimmung der externen Revisionsstelle. Zudem orientiert die Behörde über die Bauabrechnung punkto Sanierung und Aufstockung des Alterswohnzentrums, über das Projekt Prioris und über die Schulraumplanung. Ein weiteres Thema betrifft den aktuellen Stand über die Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde betreffend Sanierung und Erweiterung des Pfarreiheims.

Das Organisationskomitee Donnschtig-Jass sucht noch Helferinnen und Helfer für die Austragung am 3. August in Ettiswil oder Ruswil. Je nachdem, welche Gemeinde eine Woche vorher im Wallis obsiegt. Die zwei Gemeinden arbeiten eng zusammen und suchend darum auch gemeinsam nach Unterstützung. Der Aufruf richte sich an Vereine, Gruppierungen und Privatpersonen. Die geleisteten Einsätze werden mit 8 Franken pro Stunde entschädigt. Interessierte können sich via Onlinetool auf der Gemeindewebseite www.ruswil.ch für eine oder mehrere Schichten und Aufgaben eintragen.