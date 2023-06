Ruswil Neuer Verwaltungsratspräsident für das Alterswohnzentrum gesucht André Hegglin tritt als Verwaltungsratspräsident des Alterswohnzentrums Ruswil zurück. Die Ausschreibung folge in nächster Zeit.

Nach elf Jahren tritt André Hegglin als Verwaltungsratspräsident des Alterswohnzentrums Ruswil zurück. Per 1. Oktober übernimmt der bisherige Vizepräsident Cäsar Portmann das Amt. Dadurch entsteht eine Vakanz im Gremium. Die Ausschreibung folge in nächster Zeit, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Das neue Verwaltungsratsmitglied wird vom Gemeinderat gewählt.