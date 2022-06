Ruswil Revidierte Ortsplanung liegt auf

Von 7. Juni bis 6. Juli liegt die revidierte Ortsplanung öffentlich auf, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die breit abgestützte Ortsplanungskommission hat dabei die Mitwirkungseingaben und die Stellung­nahme des Kantons akribisch geprüft und die Planungsinstrumente in der Folge nochmals überarbeitet. Zudem befinden sich die Verhandlungen bezüglich der Auszonung im Gebiet Halde im Ortsteil Werthenstein und der Einzonung im Gebiet Windbüel vor dem Abschluss, heisst es weiter. Während der Frist können die Stimmberechtigten Einsprache gegen das revidierte Bau- und Zonenreg­lement und die Zonenpläne erheben und sich zum kommunalen Verkehrsrichtplan äussern. Am Dienstag, 7. Juni, findet um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wolfsmatt zudem eine Informationsveranstaltung statt.