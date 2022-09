Ruswil Polizeiposten zügelt ins Gemeindehaus – wegen schlechter Luftqualität Naphthalin im Polizeiposten in Ruswil: Deshalb wird er vorübergehend verlegt.

Ein Polizeiauto steht vor einem Polizeiposten. Symbolbild: Boris Bürgisser (Eschenbach, 4. Januar 2022)

In der Raumluft auf dem Polizeiposten an der Buebegass 5 sind erhöhte Werte des Schadstoffs Naphthalin gemessen worden. Deshalb zügelt der Polizeiposten ins Gemeindehaus an der Schwerzistrasse 7 und ist dort ab dem 12. September zu finden, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Die Öffnungszeiten werden leicht angepasst: Am Montag und Mittwoch ist der Schalter von 10-12 und von 15-17 Uhr offen, freitags zusätzlich von 10 bis 12 Uhr. Die Luzerner Polizei weist darauf hin, dass sie rund um die Uhr unter dem Notruf 117 erreichbar ist. (rem)