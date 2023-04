Ruswil SMS-Alarm: Streift wieder ein Wolf in Luzern umher? Der Kanton Luzern setzt per SMS-Alarm die Meldung ab, dass in Ruswil eine Wolfssichtung vermutet wird.

Nachdem im Winter immer wieder Wölfe vermutet und gesichtet wurden oder es gar zu Rissen kam, setzt der Kanton Luzern am Montag erneut eine Warnung per SMS ab. In Ruswil werde eine Wolfssichtung vermutet. Der Kanton teilt ausserdem mit, dass Sie Herdenschutzmassnahmen treffen sollen oder Kleinwiederkäuer nachts einstallen sollten. Bei Rissen kontaktieren Sie bitte umgehend die kantonale Wildhut.

Die letzte Warnung kam erst im März und im Februar warnte die kantonale Wildhut drei Mal vor Wölfen. Weitere Infos zu korrektem Verhalten und zum Schutz finden Sie bei lawa.lu.ch.