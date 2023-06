Ruswil Totalschaden: Auto fängt auf der Kantonsstrasse Feuer Zwischen Ruswil und Hellbühl ist ein Auto am Dienstagabend in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt zirka 45'000 Franken.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits der hintere Teil des Autos. Bild: Luzerner Polizei

Schreckmoment für einen Autofahrer auf der Kantonsstrasse zwischen Ruswil und Hellbühl: Beim Blick in den Rückspiegel sah er am Dienstagabend, wie beim Heck seines Autos Rauch aufsteigt. Er hielt auf dem Veloweg an, öffnete die Heckklappe und sah Flammen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, brannte bereits der hintere Teil des Fahrzeugs. Der Brand konnte schliesslich durch die Feuerwehr Ruswil gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Der Sachschaden beträgt rund 45'000 Franken. Die Kantonsstrasse musste während rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cgl)