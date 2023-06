Ruswil/Grosswangen Jugendarbeiterin hat gekündigt – Gemeinden sistieren Zusammenarbeit Die gemeinsame Jugendarbeiterin von Grosswangen und Ruswil wird nicht mehr für Grosswangen arbeiten. Die Gemeinde macht sich auf die Suche nach einer neuen Lösung.

Grosswangen und Ruswil wollten bei der Jugendarbeit zusammenspannen. Unter anderem mit einer gemeinsamen Jugendarbeiterin, die in der Person von Sara Setz gefunden wurde. Sie führt seit dem 15. Februar 2023 unter anderem die beiden Jugendtreffs und Jugendbüros. Doch damit ist nächstens Schluss. Wie die Gemeinde Grosswangen in einer Mitteilung schreibt, wird der Gemeindevertrag zur Zusammenarbeit in der Jugendarbeit «bis auf Weiteres sistiert». Sara Setz beendet in der Probezeit die Jugendarbeit in Grosswangen.

Monika Meier, Gemeinderätin Ressort Bildung, fotografiert im Jugendraum in Grosswangen unterhalb der Kalofenhalle. Grosswangen ist nun wieder auf der Suche nach einer Jugendarbeiterin oder einem Jugendarbeiter. Bild: Dominik Wunderli (Grosswangen, 14. 6. 2023)

Die Kündigung von Sara Setz wird unter anderem mit den unterschiedlichen Gemeindestrukturen in Grosswangen und Ruswil begründet. Diese «ermöglichen ihr keine zufriedenstellende Beschäftigung in beiden Gemeinden. Unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der Jugendarbeit führen zur Beendigung ihrer Beschäftigung in Grosswangen per Ende Juni dieses Jahres», heisst es in der Mitteilung weiter.

Viel Aufbauarbeit nötig

In Grosswangen ist die Jugendarbeit Monika Meier (SVP), Gemeinderätin Ressort Bildung, unterstellt. Meier sagt auf Anfrage: «Eine gemeindeübergreifende oder regionale Jugendarbeit sollte unabhängig der Gemeindestrukturen möglich sein.» Als Beispiel nennt sie die Musikschule Rottal mit den drei Gemeinden Ruswil, Buttisholz und Grosswangen, «welche bereits seit fünf Jahren bestens funktioniert». Bei der gemeinsamen Jugendarbeit sei aber noch Aufbauarbeit zu leisten. Vieles müsse durch die praktische Umsetzung erarbeitet und geklärt werden. «Das benötigt viel Zeit, welche uns Sara Setz nicht eingeräumt hat», so Meier.

Der Gemeindevertrag zur Zusammenarbeit in der offenen Jugendarbeit zwischen Ruswil und Grosswangen soll zwar bestehen bleiben. Im Moment sei eine Zusammenarbeit aber nicht sinnvoll, da Sara Setz in Grosswangen gekündigt habe, erklärt Meier. Wie lange die Zusammenarbeit sistiert werde, sei nicht definiert. Es hänge sicher von der Weiterführung der Jugendarbeit in Grosswangen ab, sagt sie.

Setz war in einem 80-Prozent-Pensum für die Jugendarbeit in beiden Gemeinden zuständig. Organisatorisch gehört sie der Abteilung Soziales in Ruswil an. Grosswangen sucht nun aufgrund ihres Abgangs erneut selber eine Jugendarbeiterin oder einen Jugendarbeiter. Die Gemeinde Ruswil beabsichtigt, Sara Setz weiterhin als Jugendarbeiterin zu beschäftigen, wie die zuständige Gemeinderätin Nicole Felder (SVP), Ressort Soziales, auf Anfrage bestätigt.

Die Jugendarbeiterin führe die offene Jugendarbeit in Ruswil und den Jugendtreff, unterstütze die Jugendlichen bei Projekten und berate sie bei Anliegen niederschwellig, sagt Nicole Felder.

Zusammenarbeit «nach wie vor ein Ziel»

Die beiden Gemeinderätinnen aus Ruswil und Grosswangen sind sich trotz der momentanen Entwicklung einig, dass eine gemeindeübergreifende oder regionale Jugendarbeit nach wie vor das Ziel sei. Laut Monika Meier ermögliche dies ein grösseres Pensum, das auf mehrere Personen aufgeteilt werden könne. «Ausbildungsplätze können geschaffen werden, Stellvertretungen sind gewährleistet. Grössere Projekte können in einer Gemeinde angeboten werden», zählt sie auf. «Die Umsetzung ist eine Herausforderung, welcher wir weiterhin eine grosse Chance geben», sagt Meier. Dies sieht auch Nicole Felder so: «Der Gemeinderat zeigt sich sehr offen. Die Umsetzung ist momentan noch eher komplex, eine regionale Jugendarbeit aber sicher zukunftsgerichtet.»

Sara Setz nahm zu unseren Fragen keine Stellung und verwies an die für Medienanfragen zuständigen Stellen beider Gemeinden.