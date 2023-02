Schenkon Neubau vom Schulhaus Grundhof kommt vor das Volk In Schenkon kommt der Neubau des Schulhauses Grundhof an die Urne. Zur Abstimmung steht ein Sonderkredit von 27,6 Millionen Franken.

So könnte das Schulhaus dereinst aussehen. Visualisierung: PD

In Schenkon soll ein neues Schulhaus gebaut werden. Am 12. März 2023 stimmt die Bevölkerung an der Urne darüber ab. «Mit dem Neubau erhält Schenkon ein flexibles und nachhaltiges Schulhaus», sagt Bildungsvorsteher Raphael Wyss (FDP) auf Anfrage. Es biete nicht nur neue Räumlichkeiten für die Schule, sondern auch anderen Nutzerinnen und Nutzern, etwa den Vereinen. Zur Abstimmung steht ein Sonderkredit in der Höhe von 27,6 Millionen Franken. Wird dieser angenommen, wird das bestehende Schulhaus rückgebaut und am selben Ort ein Neues errichtet. Der Baustart ist für Frühling 2024 vorgesehen, 2026 soll das neue Gebäude bezugsbereit sein.

Schenkon ist in den vergangenen 25 Jahren um rund 1000 Personen gewachsen und zählt heute 3100 Einwohner. Bis 2030 wird die Gemeinde voraussichtlich nochmals um 600 Personen wachsen. Entsprechend steigt auch die Anzahl Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund bedarf es laut der Abstimmungsbotschaft an mehr Schulraum, das über 40 Jahre alte Schulhaus reicht nicht mehr aus.

Seit 2008 werden alle Schülerinnen und Schüler unabhängig ihrer Begabungen und Bedürfnisse in die Regelklasse integriert. Dies wiederum verlangt einen individualisierten Unterricht. «Dadurch wird häufiger in Halbklassen oder Gruppen gearbeitet, wozu es Gruppenräume braucht. Doch diese fehlen aktuell. Dies soll mit dem Neubau geändert werden», sagt Wyss. Ab 2013 sei zudem die schul- und familienergänzende Betreuung immer wichtiger geworden, auch dafür fehle der Platz.

Ohnehin wäre das Schulhaus sanierungsbedürftig. Wärmetechnisch entspreche das Gebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen und auch die Sanitär- und Elektroinstallationen seien nicht mehr auf dem neusten Stand. Zudem sei das Schulhaus weder behindertengerecht noch schadstofffrei und erdbebensicher.

Turnhalle bleibt erhalten

Mithilfe einer Fachjury wurde das Projekt «Das fliegende Klassenzimmer» des Planerteams Genu Partner AG Luzern mit den Hunkeler Partner Architekten AG Schenkon als Wettbewerbssieger gekürt. Der Neubau soll in Holzhybridbauweise erstellt werden, architektonisch nimmt er Bezug zur bestehenden Turnhalle. Geplant sind 18 Klassenzimmer inklusive Gruppen- und Nebenräume sowie Lagerräume im Keller. Im Erdgeschoss wird die schulergänzende Betreuung angesiedelt.

Zusätzlich entstehen Räumlichkeiten, welche die Regionale Musikschule Sursee, die Spielgruppe Schenkon sowie weiter Vereine mitnutzen können. «Mit dem Siegerprojekt wird die Flexibilität geschaffen, zukünftig neue Raumansprüche durch das Verschieben von Wänden zu erfüllen», sagt Wyss. Mit der Photovoltaikanlage werde auf die Nachhaltigkeit des Schulhauses geachtet.

Um das neue Schulhaus finanzieren zu können, muss die Gemeinde Fremdkapital im Umfang von 14 Millionen Franken aufnehmen. Ungefähr 50 Prozent der Gesamtkosten können durch den Liegenschaftsverkauf des Areals Burg gedeckt werden. Dieses gehörte bis 2021 der Gemeinde.