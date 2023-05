Schlacht bei Sempach Drei Luzerner Gemeinden zu Gast bei der Sempacher Gedenkfeier Zum 637. Mal jährt sich diesen Sommer die Schlacht bei Sempach. Die Gedenkfeier findet am 2. Juli statt.

GEMEINDE, ORTSCHAFT, DORF, PORTRAIT, GEMEINDEPORTRAIT, STÄDTLI, KIRCHE, DROHNE, DROHNENBILD, ÜBERSICHT Fotografiert am 24. November 2018 in Sempach. (Manuela Jans-Koch | LZ) Manuela Jans-Koch | Lz

Am 2. Juli gedenkt der Kanton Luzern der Schlacht bei Sempach von 1386. Mit Ballwil, Eschenbach und Inwil werden drei Luzerner Gemeinden als Gäste vertreten sein, wie der Kanton Luzern mitteilt. Zusätzlich ist Appenzell Innerrhoden als Gastkanton dabei.

Die Bevölkerung sei herzlich eingeladen, am Anlass teilzunehmen, heisst es in der Medienmitteilung. Traditionell lädt die Stadt Sempach zum Auftakt der Feierlichkeiten um 8.45 Uhr zum Morgenbrot, danach folgt die Gedenkfeier mit dem anschliessenden feierlichen Einzug in die Kirche sowie dem ökumenischen Gottesdienst inklusive dem Festakt.

Die Festrede in diesem Jahr hält Sarah Springman, Direktorin des St. Hilda’s College der Universität Oxford. Die Professorin für Geotechnik war von 2015 bis 2022 Rektorin der ETH Zürich. Der designierte Regierungspräsident Fabian Peter wird ebenfalls zu den Gästen sprechen. Den Gottesdienst verantworten Pfarreileiter Franz Zemp und Pfarrer Hans Weber.

Im Anschluss an die Gedenkfeier laden der Kanton Luzern, die Gastgemeinden Ballwil, Eschenbach und Inwil sowie die Stadt Sempach die Bevölkerung zum Apéro ein. Die Gedenkfeier wird von der Musikgesellschaft Harmonie Sempach musikalisch umrahmt. (fg)