Schlägerei nach Chilbi Wer hat beim Münsterplatz Sursee den Täter mit dem Fischerhut gesehen? In der Nacht auf Sonntag ist es in Sursee zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und mehreren anderen Personen gekommen. Der Mann wurde dabei erheblich verletzt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen

Im Bereich Münsterplatz in Sursee kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung. Google Maps

Ein 25-jähriger Mann war am Samstag in Sursee an der Chilbi und anschliessend in einem Lokal im Städtli Sursee; der Abend sollte für ihn kein gutes Ende nehmen: Auf dem Nachhauseweg kam es in der Nacht auf Sonntag im Bereich Münsterplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und mehreren anderen Personen, teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Der 25-Jährige, der sich mehrere Tage nach der Tat bei der Polizei gemeldet hat, wurde dabei erheblich verletzt.

Bei den mutmasslichen Tätern dürfte es sich laut Polizeiangaben um mehrere Männer handeln, welche Schweizerdeutsch sprachen. Einer davon trug einen Fischerhut. Personen, welche den Vorfall in der Nacht auf den 3. September 2023 in Sursee beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Münsterplatz gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden. (mme)