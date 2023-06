Schlierbach Bevölkerung befindet über Gesamtrevision der Ortsplanung Am 20. Juni stimmt die Schlierbacher Bevölkerung an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über die Gesamtrevision der Ortsplanung ab.

An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 20. Juni befindet die Bevölkerung über die Gesamtrevision der Ortsplanung. Diese wurde durch die Ortsplanungskommission während mehrerer Jahre erarbeitet. Sämtliche Einsprachen dagegen hätten in Verhand­lungen gütlich erledigt werden können, teilt die Gemeinde mit. Bei einem Ja zur Gesamtrevision muss diese noch vom Regierungsrat genehmigt werden.