Schongau Parteilose Melanie Wydler als neue Gemeinderätin gewählt Die 37-jährige Melanie Wydler wurde in stiller Wahl in den Gemeinderat von Schongau gewählt.

Melanie Wydler. Bild: PD

Melanie Wydler (parteilos) wurde aufgrund keiner weiteren Wahlvorschläge am 8. August in stiller Wahl zur Gemeinderätin von Schongau für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 gewählt. Die 37-Jährige ist in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Seit 2012 lebt die verheiratete Mutter von zwei Söhnen in Schongau.

Die Marketingfachfrau und Kommunikationstexterin ist seit 2017 selbstständige Kommunikationsberaterin für KMUs.

Der auf den 25. September 2022 angesetzte Wahlgang für die Ersatzwahl von einem Mitglied des Gemeinderates wird gemäss einer Mittelung vom Gemeinderat Schongau abgesagt.