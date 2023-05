Schüpfheim 140-köpfiges Blasorchester tritt auf

Das Blasorchester Feldmusik Neuenkirch, die Musikgesellschaft Schüpfheim und die Musikgesellschaft Harmonie Sempach, veranstalten am 21. Mai zwei Freilichtkonzerten in Schüpfheim und Sempach. Zusammen, als 140-köpfiges Blasorchester, werden die drei Vereine musikalische Highlights präsentieren. Die Konzerte dauern je 45 Minuten und finden um 11.30 Uhr beim Dorfschulhaus in Schüpfheim und um 17 Uhr bei der Festhalle Sempach statt. (chm)