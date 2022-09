Schüpfheim Autofahrer kommt von der Strasse ab und landet in Bachbett Ein Autolenker hat im Gebiet Siggehuse die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über eine Böschung ins Bachbett gefahren. Der 75-jährige Mann verletzte sich dabei und wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Das Unfallauto musste aus dem Bachbett geborgen werden. Bild: Luzerner Polizei (Schüpfheim, 26. September 2022)

Der Unfall ereignete sich am Montag, kurz vor 13 Uhr, in Schüpfheim, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte. Im Gebiet Siggehuse kam der 75-jährige Lenker aus bisher unklaren Gründen mit seinem Auto von der Strasse ab und fuhr über eine Böschung in ein Bachbett.

Der Lenker wurde bei diesem Selbstunfall verletzt und von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Strasse musste wegen der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. (zim)