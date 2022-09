So schön war die Alpabfahrt Video: Tele 1

Schüpfheim Das war die 17. Entlebucher Alpabfahrt Die Älplerfamilien ziehen vom Berg ins Tal. Hier können Sie sich das ganze Spektakel demnächst nochmals anschauen. Wir zeigen Ihnen schon mal die schönsten Bilder.

Wenn jeweils am dritten Samstag im September Älpler ins Tal heimkehren, findet in Schüpfheim ein grosses Fest statt. Was einst klein begann, wurde über die Jahre immer grösser, sodass heute Tausende den Strassenrand säumen, um die sieben Älplerfamilien im Dorf Schüpfheim zu empfangen. Und so sah das 2022 aus:

44 Bilder 44 Bilder Bild: Nadia Schärli (Schüpfheim, 24. September 2022)