Schüpfheim Junge Schreinerinnen und Schreiner zeigen ihr Können Schreinerlernende aus dem Kanton Luzern präsentieren beim Wettbewerb Art in Wood ihre Kreationen. Diese können nun besichtigt werden.

Laura Zangger aus Menznau räumt als Schreinerin Preise ab Video: Tele 1

38 junge «Möbel-Gestalterinnen» und «-Gestalter» aus dem Kanton Luzern haben am Freitag ihre Kreationen in Schüpfheim im Rahmen des Lehrlingswettbewerbs «Art in Wood» präsentiert. Den ersten Platz ergatterte Simon Vogel aus Alberswil, den zweiten Sung Soo Chun aus Ruswil. Auf dem dritten landete Laura Zangger aus Menznau, die dafür den ersten Platz bei den beiden Sonderpreisen «Gestalten und Erfinden» (Kategorie Möbel) und «Ächt schwiizerisch» holte.

Ab dem 23. April ist die Ausstellung «Art in Wood» im Entlebucherhaus an acht Tagen zur kostenlosen Besichtigung geöffnet. Öffnungszeiten und Informationen sind im Internet unter www.luzerner-schreiner.ch publiziert. (fg)