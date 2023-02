Schüpfheim Neuer Geschäftsführer für die Gemeinde und eine Sanierung des Lindehof

An der ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres hat der Gemeinderat zwei Personalentscheide gefällt: Neuer Geschäftsführer der Gemeinde wird Lukas Meyer, seine Nachfolgerin in der Schulleitung der Volksschule Schüpfheim heisst Carla Blumenthal. Meyer tritt sein neues Amt per 21. August an, Blumenthal beginnt ihr Amt am 1. August.

Lindehof wird saniert

Im Lindehof vermietet die Gemeinde 21 Wohnungen, die meisten an betagte Personen. Das Gebäude mit Baujahr 1981 weist erhebliche Baumängel auf und muss umfassend saniert werden, teilt die Gemeinde mit. Da der Umbau unter Wohnbetrieb nicht machbar sei, werde ein Auszug der Mieterinnen und Mieter auf den Zeitpunkt des Baustarts im November 2023 unumgänglich. Für die Personen müssen Übergangslösungen gesucht werden. Die Gemeinde hat der Mieterschaft Begleitung und Unterstützung zugesichert. Die Nutzung des Hauses soll auch nach der Sanierung auf das Wohnen im Alter ausgerichtet bleiben.