Schüpfheim Scheune brannte lichterloh – die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort Im Entlebuch ist am späten Dienstagabend ein Brand ausgebrochen – in Schüpfheim stand eine Scheune in Vollbrand. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus.

In Schüpfheim stand in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune in Vollbrand. Ob beim Brand Personen oder Tiere verletzt wurden, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Sie will erst im Verlauf des Morgens weitere Informationen bekannt geben. wie PilatusToday und Tele 1 schreibt.

Video: PilatusToday

Der Brand konnte relativ rasch gelöscht werden. Weil in der Scheune jedoch Heu gelagert wurde, dauert der Kampf gegen die Glutnester bis in die Morgenstunden. Hierfür stand auch ein Bagger im Einsatz.

Wegen des Brandes war die Kantonsstrasse zwischen Schüpfheim und Flühli während mehrerer Stunden nur beschränkt befahrbar. Am frühen Morgen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

