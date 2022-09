Schüpfheim Scheune brannte lichterloh – Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort Im Entlebuch ist am späten Dienstagabend ein Brand ausgebrochen: Eine Scheune stand in Vollbrand. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus – verletzt wurde niemand.

Video: PilatusToday

In Schüpfheim stand in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune in Vollbrand. Gegen 21.40 Uhr habe die Polizei eine entsprechende Meldung erhalten, schreibt sie in einer Mitteilung. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei die Scheune bereits in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand, vorsorglich wurde dennoch ein Team des Rettungsdienstes 144 aufgeboten. Auch befanden sich keine Tiere in der Scheune.

Im Einsatz standen gemäss Polizei rund 100 Angehörige der Feuerwehr Schüpfheim. Der Verkehr auf der Hauptstrasse zwischen Schüpfheim und Flühli wurde wechselseitig geführt, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Am frühen Morgen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die Scheune brannte lichterloh. Bild: Luzerner Polizei

Der Brand konnte relativ rasch gelöscht werden, berichtet zudem PilatusToday. Weil in der Scheune jedoch Heu gelagert wurde, habe der Kampf gegen die Glutnester bis in die Morgenstunden gedauert. Hierfür stand auch ein Bagger im Einsatz.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei. (tos/pl)