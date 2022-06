Schulsoftware Educase-Herstellerin stellt Aktivitäten wegen negativer Medienberichterstattung ein Weil der Kanton Luzern das Educase-Projekt beendet hat, arbeitet die Firma nicht mehr weiter. Die vielen negativen Meldungen seien auf dem «kleinen und gut vernetzten» Bildungsmarkt fatal.

Base-Net Education, die Herstellerin der Schulsoftware Educase, hat entschieden, sowohl die Software als auch die Firma nicht mehr weiterzuführen. Das schreibt das Newsportal Inside It am Mittwochmittag. Zur Begründung zitiert Inside It eine interne Mitteilung:

«Nachdem der Kanton Luzern das Einführungsprojekt mit Educase einseitig beendet hat, haben wir uns entschieden, Base-Net Education wie auch Educase herunterzufahren und nicht mehr weiterzuführen.»

Weiter heisst es in der internen Medienmitteilung, dass die negativen Medienmitteilungen so einschneidend seien, «dass wir es als unmöglich betrachten, im relativ kleinen und gut vernetzten Bildungsmarkt erfolgreich zu sein». Per 31. Juli werden nun die Aktivitäten der Firma eingestellt. Vom Entscheid sind 10 Mitarbeitende betroffen.

Die Kommunikationsverantwortliche, Andrea Elmer, bestätigt gegenüber unserer Zeitung den Inhalt. Trotzdem sei die Firma mit Sitz in Sursee weiterhin überzeugt, «dass Educase die momentan beste und modernste Schulsoftware auf dem Markt ist».

Man habe die Entscheidung nach langer Überlegung gefällt. Angesprochen auf einen möglichen Verkauf der Software schreibt Elmer dem Newsportal Inside It, dass man mit potenziellen Käufern im Gespräch sei.