Damian Hunkeler sitzt neu im Vorstand des Hauseigentümerverbandes Der Stadtluzerner Kantonsrat hat sich in einer Kampfwahl durchgesetzt. Nicht geschafft hat es der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki.

Damian Hunkeler. Bild: PD

Der Stadtluzerner Kantonsrat Damian Hunkeler (FDP) nimmt neu Einsitz im Vorstand des Hauseigentümerverbandes Schweiz (HEV). Er hat sich an der Delegiertenversammlung in Zug in einer Kampfwahl durchgesetzt. Für zwei freigewordene Sitze stellten sich drei Kandidierende zur Verfügung. Nebst Hunkeler wurde auch der Zürcher Nationalrat Gregor Rutz (SVP) gewählt. Dagegen hat der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (FDP) die Wahl nicht geschafft.

Damian Hunkeler ist seit zehn Jahren Mitglied des Vorstandes des HEV Luzern und dessen designierter Präsident. Er soll die Nachfolge von Armin Hartmann antreten, der in die Luzerner Regierung gewählt worden ist. (rbi)