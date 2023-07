Schwingen ISAF-Organisatoren blicken auf gelungenes Festwochenende zurück 25'000 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten dem Innerschweizerischen Schwing- und Älplerfest am vergangenen Wochenende in Dagmersellen bei.

Sieger Joel Wicki lässt sich in Dagmersellen feiern. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

«Vollauf gelungen» – dieses Fazit ziehen die Organisatoren des Innerschweizerischen Schwing- und Älplerfest (ISAF), das am vergangenen Wochenende in Dagmersellen über die Bühne ging. Die 116. Ausgabe des ISAF werde als «grosses Schwingfest in die Annalen des Schwingklubs Wiggertal und des Innerschweizerischen Schwingerverbands eingehen», heisst es in einer Mitteilung.

Insgesamt über 25'000 Besucherinnen und Besucher über alle Festtage hinweg hätten das ISAF zu einem besonderen Anlass gemacht, schreiben die Organisatoren weiter. Der Luzerner Schwingerkönig Joel Wicki holte sich am Sonntag den Sieg. Mittlerweile läuft der Rückbau des Festgeländes, der in zwei Wochen abgeschlossen sein soll. (dlw)