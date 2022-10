Seelsorge Fabian Pfaff wird neuer katholischer Hochschulseelsorger des Campus Luzern Fabian Pfaff ist ab Februar 2023 der neue Vertreter der katholischen Kirche in der Hochschulseelsorge des Campus Luzern.

Fabian Pfaff. Bild: PD

Fabian Pfaff wird ab 1. Februar 2023 die katholische Hochschulseelsorge für den Campus Luzern von Valerio Ciriello übernehmen. Wie die Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern mitteilt, beschränkt der Jesuitenorden, dem Ciriello angehört, seine Hochschulseelsorge künftig auf Zürich und Basel.

Pfaff ist in Luzern aufgewachsen und hat hier und in Innsbruck Theologie studiert. Seit Abschluss seiner Ausbildung 2021 ist der 27-Jährige in der katholischen Jugendseelsorge im Kanton Zürich tätig.

Die ökumenische Hochschulseelsorge «Horizonte» bietet für alle Studierenden der Universität, Hochschule und Pädagogischen Hochschule Luzern Beratungsgespräche, Gottesdienste und weitere Veranstaltungen an. (wam)