Seetal Abstimmung über Generationenprojekt: Das neue Aescher Schulhaus kostet knapp 20 Millionen Franken Ende November stimmt die Gemeinde über den Baukredit für die neue Schulanlage ab. Der Steuerfuss soll trotz der ausserordentlichen Investition nicht ansteigen.

So soll das neue Aescher Schulhaus aussehen. Visualisierung: PD

Aesch hat Grosses vor: Anstelle des in die Jahre gekommenen Schulhauses soll ein Neubau her. Mittels eines Wettbewerbsverfahrens wurde Ende 2021 ein Siegerprojekt erkoren. Dieses sieht ein Schulgebäude, eine grössere Turnhalle sowie einen Werkhof mit Feuerwehrlokal vor. Das Schulhaus umfasst unter anderem fünf Klassenzimmer und zwei Kindergärten. Es soll die Platznot beheben, denn die 1300-Seelen-Gemeinde ist in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen, um rund 30 Prozent.

Insgesamt kostet das Bauvorhaben knapp 20 Millionen Franken. Bereits vor drei Jahren hat die Gemeindeversammlung eine Million Franken als Planungskredit bewilligt. Am 27. November muss die Bevölkerung nun an der Urne den Baukredit absegnen. Er beträgt 18,9 Millionen Franken. Die Investition sei für eine kleine Gemeinde wie Aesch eine grosse Herausforderung, heisst es in der Abstimmungsbotschaft.

Die erfreuliche Entwicklung der Steuererträge, verbunden mit einem nochmaligen Wachstumsschub bei der Bevölkerung, ermögliche es aber, das Generationenprojekt in Angriff nehmen zu können. Auch soll der Steuerfuss von aktuell 1,8 Einheiten in den nächsten Jahren nicht ansteigen. Am 10. November findet um 19 Uhr im Tellimatt-Zentrum ein Infoanlass statt.