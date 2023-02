Seetal Ehemaliges Hochdorf-Areal wird zur Begegnungszone Auf dem früheren Areal des Milchverarbeiters Hochdorf soll eine Begegnungszone entstehen. Die Planung startet im Frühling.

Blick auf das Südiareal in Hochdorf. Bild: PD

Das Südiareal, das die Gemeinde von der Hochdorf-Gruppe gekauft hat, soll zum Begegnungsort wird. Das zeigt eine Online-Befragung, an der 342 Personen teilgenommen haben, wie die Gemeinde Hochdorf mitteilt.

Gewünscht wird ein Quartier mit Ambiance. Dazu gehören verkehrsfreie Zonen, begrünte Plätze, Veranstaltungsorte, Cafés und Restaurants. Auch preisgünstige Wohnungen, Läden, Büro- und Gewerbeflächen sollen gemäss Mitwirkungsverfahren auf dem acht Hektaren grossen Areal realisiert werden. Die Gemeinde will mit der Entwicklung des Areals unter anderem dem Nachfrageüberhang für Eigentumswohnungen in Hochdorf entgegenwirken. Zudem zeigen die Rückmeldungen aus der Bevölkerung , dass das Thema Ökologie bei vielen einen hohen Stellenwert habe, so die Gemeinde weiter.

Der Gemeinderat will die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zusammen mit Berichten verschiedener Fachleute sowie Vorgaben der Gemeinde als Grundlage für die weitere Planung verwenden. Die Testplanung soll im Frühling starten. (rem)