Seetal Ein deutliches Ja zur neuen Hitzkircher Mehrzweckhalle Trotz 30 Prozent Mehrkosten: Die Gemeindeversammlung hat einen Zusatzkredit über 4,2 Millionen Franken mit grosser Mehrheit abgesegnet. Auch das neue Arealnetz kann gebaut werden.

Vor zwei Jahren haben die Hitzkircher Stimmberechtigten an der Urne 14 Millionen für eine Mehrzweckhalle inklusive Tiefgarage abgesegnet. Doch diverse Gründe – unter anderem die hohe Bauteuerung sowie ein neu geplantes Erdsondenfeld fürs Heizen und Kühlen – verteuern das Vorhaben um rund einen Drittel. Der Gemeinderat hat deshalb einen Zusatzkredit im Umfang von 4,2 Millionen Franken vorgelegt.

So soll die geplante Mehrzweckhalle in Hitzkirch aussehen. Visualisierung: PD

Auch das in die Jahre gekommene Arealnetz - Leitungen für Strom, Energie, Wasser und IT - soll neu gebaut werden. Mit den Erdsonden soll zudem künftig nicht nur die Mehrzweckhalle, sondern auch die anderen Gebäude des Schulareals mit Energie beliefert werden. Den entsprechenden Kredit über 2,9 Millionen Franken legte der Gemeinderat ebenfalls vor. Trotz kritischer Stimmen im Vorfeld über die hohen Beträge waren die Kredite letztlich unbestritten: Die 144 anwesenden Stimmberechtigten bewilligten am Dienstagabend beide mit grosser Mehrheit.

«Das ist ein grosser Tag für Hitzkirch. Die Resultat ist noch viel klarer als bei der Urnenabstimmung vor zwei Jahren», freute sich Gemeindepräsident David Affentranger (Mitte) - und erntete spontanen Applaus. Somit kann die Gemeinde das Hallenprojekt weiter vorantreiben. Der Bezug ist für 2025 vorgesehen.

Der Zusatzkredit sei unschön, aber notwendig und sinnvoll, führte Gemeinderat Daniel Eugster (SP) zuvor aus. Dank der guten Finanzlage Hitzkirchs sei die Mehrzweckhalle aber auch mit den höheren Kosten tragbar. Gemeinderätin Rebekka Renz (Mitte) sagte, bei der Erdsondenlösung seien zwar die Anfangsinvestitionen höher, dafür die Betriebskosten günstiger als beim bestehenden Fernwärmenetz. «Zudem ist die Gemeinde mit der Erdsondenlösung unabhängiger.»