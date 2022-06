Seetal Hochdorf kauft Liegenschaft beim Bahnhof und gibt den Zeitplan für die Entwicklung des Südiareals bekannt Mit dem Erwerb eines Wohn- und Geschäftshauses möchte die Gemeinde den Zugang zum Bahnhof verbessern. Zudem ist nun klar, wie sich die Bevölkerung beim Südiareal-Projekt beteiligen kann.

Die Gemeinde Hochdorf kauft per Anfang Juli ein Wohn- und Geschäftshaus vis-à-vis dem Bahnhof. Es handelt sich um das rosarote Eckhaus an der Hauptstrasse 23, wo sich ein Goldschmiedeatelier befindet. Seit mehreren Jahren sei man in Kontakt mit der bisherigen Eigentümerschaft gestanden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Grund: In Hochdorf bestehen seit über zehn Jahren Pläne, das Dorfzentrum zu entwickeln. Unter anderem will man den Zugang zum Bahnhofsareal verbessern.

Das rosarote Gebäude im Vordergrund hat die Gemeinde Hochdorf gekauft. Es grenzt an den Bahnhof (rechts). Bild PD

Mit dem Erwerb des benachbarten Südiareals durch die Gemeinde habe die Liegenschaft zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Es schaffe Optionen bei der Öffnung des Areals zur Hauptstrasse. Ausserdem könne die Verkehrsführung um den Bahnhof optimiert werden. Eine mögliche Umgestaltung der Parzelle werde im Rahmen der Entwicklung des Südiareals geplant. Für die Mieterschaft ergäben sich vorerst keine Änderungen, sämtliche Mietverträge würden durch die Gemeinde übernommen und weitergeführt.

Ein Blick in die Hochdorfer Zentrumspläne zeigt allerdings, dass das Gebäude weichen soll. «Ein Abriss ist nicht ausgeschlossen», sagt Gemeinderat Reto Anderhub (FDP) auf Anfrage. Die Testplanung im Zusammenhang mit dem Südiareal müsse aber aufzeigen, was sinnvoll ist, insbesondere für den ÖV und die Parkierung von Velos.

Plan für die Mitwirkung beim Südiareal steht

Weiter hat der Gemeinderat den Prozess für die öffentliche Mitwirkung bei der Entwicklung des Südiareals definiert. Die Gemeinde Hochdorf konnte das weitläufige Gelände Ende vergangenen Jahres vom Milchverarbeiter Hochdorf-Gruppe erwerben, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt.

In einem ersten Schritt finden Ende August sogenannte Fokusgespräche mit Interessierten statt, die sich dafür bewerben können. Diese Inputs werden an einem öffentlichen Mitwirkungsanlass am 24. September 2022 ergänzt. Als dritte Stufe folge voraussichtlich eine Onlineumfrage. Die Erkenntnisse würden die Grundlage bilden für eine Anfang 2023 anstehende Testplanung. Zudem begleite eine noch zu wählende Kommission den gesamten Entwicklungsprozess.