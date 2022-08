Seetal Hochdorf knackt bei der Einwohnerzahl die 10'000er-Grenze Der Seetaler Hauptort zählt erstmals 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hochdorf stärkt damit seine Position als siebtgrösste Gemeinde des Kanton Luzerns.

Der am 17. Juli geborene Livio Scheuber geht als 10’000. Einwohner von Hochdorf in die Geschichte ein. Der Gemeinderat freue sich, dass die besondere Ehre einem Neugeborenen zukommt und wünsche Livio Scheuber zusammen mit seinen Eltern viel Glück und Freude, heisst es in einer Mitteilung.

Hochdorf, im Bild die Pfarrkirche, hat nun 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: Manuela Jans-Koch

«Statistisch gesehen sind wir jetzt eine Stadt, aber die Identität als Dorf mit hoher Lebensqualität und persönlichen Beziehungen wird Hochdorf weiterhin auszeichnen», wird Gemeindepräsidentin Lea Bischof-Meier zitiert. Für den Gemeinderat sei das Erreichen der 10’000er-Grenze ein Beweis, «dass Hochdorf für Wohnen, Arbeiten und Auftanken attraktiv ist».

Hochdorf ist laut Mitteilung die siebtgrösste Gemeinde des Kantons. Der 9000. Einwohner sei am 25. September 2013 offiziell begrüsst worden. Am 1. Januar 2022 waren es 9934 Einwohnerinnen und Einwohner. (rbi)