Seetal Zwei Wechsel im Vorstand des Rettungsdienstes An der Jahresversammlung des Rettungsdienstes Seetal gab es zwei Wechsel im Vorstand. Kantonsrat Daniel Rüttimann tritt kürzer und der Hochdorfer Arzt Beat Meister zurück.

Der Vorstand und die Geschäftsleitung des Rettungsdienstes Seetal: (v.l.) Daniel Rüttimann, Corinne Zurgilgen (neu), Micha Dambach (ärztlicher Leiter), der neue Geschäftsführer Alexander Sommer, Nadja Blaser und Christoph Blum (Co-Präsidium) sowie Milomirka Komatina. Bild: PD

Der Rettungsdienst Seetal hat an seiner Jahresversammlung den Vorstand neu gewählt. Dabei gab Co-Präsident Daniel Rüttimann sein Amt an Christoph Blum weiter. Der Hochdorfer Kantonsrat bleibt im Vorstand des Vereins, will dort aus zeitlichen Gründen aber nur noch mitwirken, heisst es in einer Mitteilung des Rettungsdienstes.

Als neues Vorstandsmitglied wurde Corinne Zurgilgen aus Römerswil gewählt. Sie ersetzt Beat Meister. Der Hochdorfer Arzt tritt nach zwei Jahren zurück. (jh)