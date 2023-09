STUDIUMSBEGINN 7938 Studierende starten an der Hochschule Luzern in das neue Semester Die Hochschule Luzern freut sich über eine auf hohem Niveau verbleibende Studierendenzahl. Mit neuen, zukunftsorientierten Studiengängen will sie ihr Angebot auch weiterhin attraktiv gestalten. Auch die Universität Luzern und die Pädagogische Hochschule beobachten erfreuliche Trends.

Es ist Semesterbeginn: Die Studierenden strömen wieder an die Universität oder an die Hochschulen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. 9. 2019)

Am 18. September geht für die Studentinnen und Studenten der Hochschule Luzern das neue Semester los. Insgesamt 7938 Studierende haben sich bis Anfang September an einem der sechs Departemente eingeschrieben, wie die Hochschule mitteilt. Dazu gehören 2712 Studienanfängerinnen und -anfänger. Den grössten Zuwachs an neuen Studierenden verzeichnen die Departemente Wirtschaft (1010), Technik und Architektur (516) und Informatik (430).

Barbara Bader, die Rektorin der Hochschule Luzern, zeigt sich zufrieden und hält fest: «Die HSLU ist weit über die Region hinaus attraktiv. Es kommen mehr junge Menschen für das Studium zu uns, als Zentralschweizer Studierende in andere Kantone gehen.» Zudem zeige der aktuelle Bildungsbericht Schweiz, dass die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Luzern nicht nur sofort eine Stelle finden, sondern auch eine, die ihrer Qualifikation entsprechen würde. Auch der Anteil der ausländischen Studenten habe zugenommen – sie würden nun rund 10 Prozent aller Studierenden ausmachen.

Zukunftsorientiertes Angebot

Die Hochschule Luzern orientiert sich dabei bewusst in Richtung Zukunft. «Bildung ist immer ein Zukunftsgeschäft», so Bader in der Mitteilung. Sie sehe die Hochschule als wichtige Impulsgeberin für die Zentralschweiz und ihre KMU-Struktur. «Wir sind eine wichtige Forschungspartnerin für Unternehmen und bilden am Puls der Zeit für jene Branchen Fach- und Führungskräfte aus und weiter, in denen der Bedarf heute und vermutlich auch morgen am grössten sein wird.»

Explizit handle es sich dabei um die Bereiche der Kommunikations- und Informationstechnologie, der Gesundheitsversorgung oder des Gebäude- und Energiesektors. Die Hochschule Luzern habe in den letzten Jahren dazu in diversen Disziplinen neue Studienangebote entwickelt – unter anderem wurden im Sommer 2023 erstmals Bachelordiplome in Artificial Intelligence & Machine Learning verliehen. Abgängerinnen und Abgänger seien Profis in der Anwendung und Entwicklung der neuesten Methoden und Systeme, die sich um künstliche Intelligenzen drehen.

Die Hochschule Luzern will aber auch im Rahmen der Nachhaltigkeit zur Zukunft beitragen. Ab 2024 kann man sowohl den Bachelorstudiengang «International Sustainable Tourism» als auch den Master «Netto-Null im Unternehmen» studieren. «Als Ort der Bildung und Forschung tragen wir eine gesellschaftliche Verantwortung», betont Barbara Bader. «Unser Auftrag ist es, in allen Leistungsbereichen nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und unseren Studierenden ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltiges Denken und Handeln zu vermitteln, etwa indem wir mit vorbildlichen Bauprojekten oder Mobilitätskonzepten vorangehen.»

Uni und PH legen ebenfalls zu

Auch sonst verzeichnen die tertiären Bildungsangebote in Luzern Zulauf. Zwar kann die Universität Luzern noch keine genauen Angaben zu der Anzahl Studierenden dieses Semesters machen, weil die endgültigen Zahlen üblicherweise erst im Oktober vorliegen. «Es zeichnet sich aber eine klare Tendenz ab, dass die Zahl der Neustudierenden gestiegen ist», bestätigt Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Universität Luzern, auf Anfrage. Dazu beigetragen habe auch der Ausbau des Studienangebots. So startet in diesem Herbst ein neuer Masterstudiengang Ethik.

Die PH Luzern ist ebenfalls optimistisch. «Die Anmeldezahlen für das neue Studienjahr bleiben auf hohem Niveau», heisst es in einer Mitteilung. Über 650 Erstsemestrige starten mit ihrer Ausbildung zur Lehrperson – mit rund 250 neuen Studierenden sei die Primarstufe dabei der grösste Studiengang. Dies sei besonders im Zusammenhang mit den Bemühungen bezüglich Massnahmen gegen die Lehrpersonenknappheit erfreulich. Insgesamt werden voraussichtlich ungefähr 2500 Studierende im Herbstsemester an der PH Luzern eingeschrieben sein. Die definitive Anzahl werde per Stichtag 15. Oktober erfasst.