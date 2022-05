Kanton Luzern Drei Verletzte bei Unfällen in Weggis und Sempach Bei Unfällen mit fünf Fahrzeugen sind drei Personen verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Schlachtstrasse von Hildisrieden Richtung Sempach eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Nach einem Überholmanöver brach das Heck des Autos aus, worauf das Fahrzeug mit der linken Frontecke gegen die linke Frontecke eines entgegenkommenden Lieferwagens prallte. Das teilt die Luzerner Polizei mit.

Das Auto ist gegen den entgegenkommenden Lieferwagen geprallt. Bild: Luzerner Polizei

Beide Lenker verletzten sich und wurden ins Spital gebracht. Die Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 25'000 Franken.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

Selbstunfall in Weggis – Schaden an zwei Fahrzeugen und einem Gebäude

In Weggis ereignete sich am Montagmittag an der Verzweigung Hürtimatt- und Kreuzstrasse ein Unfall. Eine 60-jährige Fahrerin mit ihrem Auto von der Hürtimattstrasse her unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verlor und über das Trottoir in ein parkiertes Auto fuhr.

Bei der Selbstkollision wurden zwei Fahrzeuge und ein Gebäude beschädigt. Bild: Luzerner Polizei

Bei der Kollision wurden nicht nur beide Fahrzeuge, sondern auch ein Gebäude beschädigt. Der Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Fahrerin musste vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Weggis.

Unfall führt zu Stau auf A2 in Horw

Bei einem weiteren Unfall am Dienstagmorgen auf der A2 bei Horw kam eine Frau mit ihrem Auto aus unbekannten Gründen ins Schleudern und touchierte mehrfach die Leitplanken. Die Lenkerin blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 4000 Franken. Vorübergehend kam es Rückstau im Morgenverkehr. (mha/cn/rem)