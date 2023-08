Sempach Luzerner Regierung plant neues Zivilschutzzentrum – für 38 Millionen Franken Das 1971 gebaute Zivilschutz-Ausbildungszentrum in Sempach ist baufällig. Nun sollen Teile saniert und neu gebaut werden. Das letzte Wort hat im Frühling 2024 das Stimmvolk.

So sollen das erneuerte Instruktionsgebäude (links) und das neue Verwaltungsgebäude dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Seit 1971 werden Zivilschützerinnen und Zivilschützer in Sempach ausgebildet. Die beiden Gebäude für Instruktionen und die Verwaltung wurden laut der eben veröffentlichten regierungsrätlichen Botschaft an den Kantonsrat seither «intensiv genutzt und ohne viel Aufwand instandgehalten». Nun seien die veralteten Bauten, die sich «seit Jahren in einem schlechten Zustand» befänden, definitiv am Ende ihrer Betriebsdauer angekommen. Auch der Platz werde knapp.

Das Verwaltungsgebäude, das ursprünglich als Unterkunft konzipiert wurde, bezeichnet die Regierung als «für die heutige Nutzung als Bürohaus ungeeignet». Deshalb soll es durch einen 24,5 Millionen Franken teuren Neubau ersetzt werden. Das Instruktionsgebäude hingegen soll saniert werden – für 13,3 Millionen. Über 7,5 Millionen der Totalkosten von 37,8 Millionen Franken kann die Regierung selber befinden, weshalb dem Kantonsrat und später dem Volk ein Kredit von 30,3 Millionen unterbreitet wird. Das Parlament berät das Geschäft in diesem Herbst, das Stimmvolk entscheidet im kommenden Frühling.

Links das Instruktionsgebäude mit Innenhof und rechts das Verwaltungsgebäude in einer Luftaufnahme aus dem Jahr 2020. Bild: zvg

Verzögerung zeichnete sich Anfang Jahr ab

Für die Sanierung des Instruktionsgebäudes veranschlagt die Regierung knapp zwei Jahre Bauzeit. Es soll im Juni 2027 in Betrieb genommen werden. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes dauert rund zweieinhalb Jahre; es soll im Februar 2028 bezogen werden.

Noch Anfang 2022 plante die Regierung mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2026. Ein Jahr später, nachdem die Kosten für das geplante Sicherheitszentrum in Rothenburg von anfangs unter 100 Millionen auf gegen 300 Millionen Franken gestiegen waren, tönte Finanzdirektor Reto Wyss eine Verzögerung an. Er sagte im Parlament, es würden alle kantonalen Hochbauprojekte «analysiert und einzelne neu priorisiert».

Folgt mehr.