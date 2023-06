Sempach Stadt wird für ihre rund 20 Brunnen ausgezeichnet Die Stadt Sempach erhält den Brunnenpreis der Ernst-und-Hanna-Hauenstein-Stiftung.

Die Ernst-und-Hanna-Hauenstein-Stiftung vergibt jährlich den Brunnenpreis an eine Gemeinde oder Stadt. Die 27. Preisträgerin wird die Stadt Sempach sein. Diese dürfe auf ihre rund 20 Brunnen stolz sein, die mehrheitlich von der Korporation in einwandfreiem Zustand gehalten werden, heisst es in einer Mitteilung. Der Preis wird am 1. Juli 2023 um zirka 19.30 Uhr im Städtli auf der Bühne des Hellebardenlaufes überreicht. Anschliessend ist die Bevölkerung zum Apéro eingeladen.