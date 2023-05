Sempach / Udligenswil Zwei Diensthunde stellen mehrere Einbrecher und Autodiebe Die Luzerner Polizei hat letzte Woche mehrere mutmassliche Einbrecher und Autodiebe festgenommen. Zum erfolgreichen Einsatz trugen die beiden Diensthunde Dodge und Iago bei.

Am Freitag, 26. Mai, erhielt die Luzerner Polizei kurz nach 2 Uhr morgens eine Meldung, wonach im Gebiet Hültschern in Sempach im Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen werde. Der mutmassliche Täter, ein 33-jähriger Algerier, konnte an der Gotthardstrasse durch die Einsatzkräfte aufgegriffen und festgenommen werden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Diensthund Dodge. Bild: Luzerner Polizei

Während des Einsatzes entfernte sich ein weisser Kleinwagen aus dem Gebiet in rasanter Fahrt. Das Auto wurde in der Folge beim Seesatz aufgefunden. Zwei Personen konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden. Einer dritten flüchtigen Person folgte Diensthund Dodge über zwei Kilometer, auch dieser konnte festgenommen werden. Sie werden beschuldigt, das Auto zuvor in Ebikon entwendet zu haben. Am Einbruchsversuch dürften sie nicht beteiligt gewesen sein. Sie sind im Alter zwischen 17 und 20 Jahren und stammen aus der Schweiz.

Diensthund Iago. Bild: Luzerner Polizei

Ebenfalls am Freitag, kurz vor 17 Uhr, ereignete sich ein Einbruchversuch bei einem Einfamilienhaus in Udligenswil. Diensthund Iago spürte nach erfolgreicher Fährte durch einen Wald zwei mutmassliche Täter auf, beide wurden festgenommen. Sie stammen aus Polen und sind 28- bzw. 35 Jahre alt. (zim)