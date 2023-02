Sempach Übernahme im Baugewerbe

Die Arnet Bau AG mit Sitz in Entlebuch und Rothenburg übernimmt ab dem 1. April schrittweise die Häller Bau AG in Sempach. Das schreiben die Baufirmen in einer Mitteilung. Die Arnet Bau AG wird von ihrem heutigen Betriebsstandort in Rothenburg auf das Werkhofgelände der Häller Bau AG in Sempach umziehen.