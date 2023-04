Sempach Vogelwarte Sempach warnt: Hände weg von Jungvögeln Viele Jungvögel verlassen das Nest, bevor sie richtig fliegen können. Sie werden jedoch von ihren Eltern weiterhin gefüttert und beschützt. Aus diesem Grund sollte man sie in der Regel in Ruhe lassen, wie die Vogelwarte rät.

Frühlingszeit ist Brutzeit: Viele Vögel sind aktuell mit dem Brüten oder der Versorgung der Nestlinge beschäftigt.

Eine Amsel hat auf einem Fensterladen ihr Nest eingerichtet und zieht vier Jungvögel gross. Archivbild: Peter Siegrist/WYS

Einige Jungvögel haben zudem bereits das Nest verlassen – teilweise, bevor sie richtig fliegen können. Trotzdem sind Jungvögel gut für das Überleben ausserhalb des Nests gerüstet. Dies schreibt die Vogelwarte in einer Mitteilung und rät: Wer in nächster Zeit ein auf dem Boden sitzendes Vögelchen findet, muss sich keine Sorgen machen – in der Regel braucht es keine Hilfe. «Es wäre sogar falsch, sie mitzunehmen, da selbst die kompetenteste Pflegeperson die Aufzucht nie so geschickt meistert wie die Vogeleltern», heisst es in der Mitteilung weiter.

In diesen Fällen ist Hilfe sinnvoll

Manchmal komme es jedoch vor, dass die Jungvögel an einem unglücklichen Ort landen. Sollten sie sich etwa auf einer Strasse oder in unmittelbarer Nähe einer Katze befinden, sei ein wenig Unterstützung sinnvoll: Dabei reicht es, den Vogel in ein nahe gelegenes Gebüsch zu setzen.

Ebenfalls mit einer Pflegestation Kontakt aufnehmen sollte man, wenn der Vogel während einer Stunde nicht von den Eltern mit Futter versorgt wird oder eine Verletzung hat. Ist man unsicher, ob die Vogeleltern in der Nähe sind, so ist das Jungtier aus mindestens 50 Metern Distanz zu beobachten.

Gelegentlich würden Vogelkinder zudem tatsächlich zu früh aus dem Nest fallen. Laut Vogelwarte erkennt man diese «Pechvögel» daran, dass sie nicht herumhüpfen können und meist kaum befiedert sind. Bei Unsicherheit empfehle es sich, den Vogel zu fotografieren und eine Einschätzung der Pflegestation einzuholen. (abt)