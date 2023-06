Sempachersee Luzerner Regierung muss Massnahmen für Regulierung des Welsbestandes prüfen Sie sind nicht heimisch, gelten aber auch nicht als invasiv. Ungeachtet dessen fühlen sich die Welse im Sempachersee wohl. Jetzt muss sich die Regierung Gedanken zur möglichen Eindämmung des Bestandes machen.

Der Wels liebt warmes Wasser – und darum auch den Sempachersee. Bild: Bruno Guenard/Biosphoto

Das Wasser ist warm und die Nahrung reichlich vorhanden. Der Wels fühlt sich im Sempachersee wie zu Hause. Gefährdet der einst ausgesetzte Raubfisch einheimische Arten? Darüber diskutierte am Dienstag der Kantonsrat. Mit einem Postulat forderte Urs Marti (Mitte, Zell), dass die Regierung Massnahmen zur Eindämmung der Welspopulation prüft. SP und SVP beantragten eine teilweise Erheblicherklärung des Vorstosses – aus unterschiedlichen Gründen.

Für die SVP kam eine teilweise Aufweichung des Nachtfangverbots in Frage, für die SP nicht. Das irritierte FDP-Regierungsrat Fabian Peter, worauf SP-Sprecherin Sara Muff ihren Antrag zurückzog. So oder so: Martis Vorstoss ist mit 60 zu 49 Stimmen teilweise erheblich erklärt worden.