Serie «Sommer vor der Tür» Im Raststätten-Hotel in Neuenkirch gibt es nichts, was es nicht gibt Auf der Autobahnraststätte in Neuenkirch lässt es sich nicht nur tanken und päuselen, sondern auch Ferien machen. Hoteldirektor Thomas Lohmann erzählt von seinem Arbeitsalltag an der A2, der nicht selten brennende Autos oder Familiendramen beinhaltet.

Thomas Lohmanns Arbeitsort haben wohl die meisten Luzernerinnen und Luzerner zumindest aus der Ferne schon einmal gesehen. Die einen haben vielleicht neben seinem Büro ein Glace gegessen, andere sind mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit oder in die Ferien daran vorbeigebrettert. So, wie es über die Sommermonate täglich etwa 70’000 Fahrzeuge tun.

Das Terrain des 51-Jährigen ist die Raststätte Neuenkirch an der Autobahn A2. Als Geschäftsführer der Lurag Raststätten Luzern AG fungiert er als Schnittstelle zwischen Restaurants, Tankstellen und Fernbuslinien. Und nicht zuletzt: dem «Holiday Inn Express». Auf dem Rastplatz direkt an der Gemeindegrenze zwischen Neuenkirch und Rothenburg lässt es sich nämlich auch übernachten.

Thomas Lohmann ist der Hoteldirektor im «Holiday Inn Express» an der Raststätte in Neuenkirch. Bild: Nadia Schärli (Neuenkirch, 11. 7. 2023)

Es ist ein aussergewöhnlich heisser Tag, als Lohmann durch die klimatisierte Hotelanlage führt. Gerade wird die Einfahrt von einem grossen schwarzen Transporter versperrt. Ein Gast hatte ihn in den Schatten gestellt und den Kofferraum geöffnet, damit sich die Hunde im Fahrzeuginnern abkühlen können. «Es gibt nichts, was es nicht gibt», sagt Lohmann schmunzelnd. Doch wer sind die Gäste, die ins Hotel an der Nord-Süd-Achse einchecken?

Von Familienfest bis zum Weihnachtsmarkt

«Städtetripper» jedenfalls seien es nicht, wie Lohmann erklärt. Im Durchschnitt bleibt die Kundschaft für knappe zwei Nächte. Aber nicht nur müde Autoreisende kehren hier ein, sondern auch etwa Familien auf Besuch bei Freundinnen und Freunden, Carpassagiere unterwegs an den nächsten Weihnachtsmarkt, Teams der Tour de Suisse oder der Regatta auf dem Rotsee. «Bei uns übernachten jene, die die Dichte der Stadt auslassen möchten», so der Wahlzürcher aus dem Freiamt.

Der Eingangsbereich des Raststättenhotels an der Autobahn A2. Hier checken Gäste aus aller Welt ein, viele davon auf Durchreise. Bild: Nadia Schärli (Neuenkirch, 11. 7. 2023)

Ins Holiday Inn Express verschlage es aber auch immer wieder Touristinnen und Touristen aus Grossstädten, die sich schlicht und einfach in der Distanz zur Stadt Luzern verschätzt haben. So erhält Lohmann regelmässig mitten in der Nacht Nachrichten von Menschen, die gestrandet sind. Wer für die Anreise auf den öffentlichen Verkehr setzt, kommt nämlich nicht um einen – zugegeben idyllischen – zwanzigminütigen Fussmarsch herum.

Die Raststätte ist wahrlich ein Ort der Gegensätze: Auf der einen Seite die rollende Blechlawine – auf der anderen eine Landschaft, deren blosser Anblick Pollenallergikerinnen und -allergiker das Weite suchen lässt. «Wir sind schon ein bisschen in der Pampa. Aber wenn man die gleiche Distanz auf Tokio oder New York platziert, ist das nichts», sagt Lohmann.

Rund drei Viertel der Kundschaft kommen aus Europa. Je nach Saison sind es andere Länderkürzel auf den Kontrollschildern: Zur Osterzeit werden die ersten Wohnwagen in Richtung Süden gefahren, ab August düsen Reisewillige aus Italien in die umgekehrte Richtung. Im Hochsommer stehen in erster Linie Autos aus Deutschland, den Niederlanden oder Belgien auf dem Parkplatz vor dem Hotel.

«Was passieren kann, passiert»

Ebenjener Parkplatz dient zudem als Kulisse für allerlei Kurioses: Lohmann kann aus dem Stegreif eine Reihe von Erlebnissen aufzählen. Gerade kürzlich habe sich ein Kleinkind aus Versehen in ein Auto eingeschlossen – bei kritisch heissen Temperaturen. «Wir haben mit vereinten Kräften versucht, die Tür zu öffnen», sagt er. «Aber schlussendlich musste die Polizei helfen.»

Deren erster Einsatz auf der Raststätte war das nicht. In den sieben Jahren, während denen Lohmann an der A2 arbeitet, hat er bereits zwei Autobrände erlebt. Das kenne er von seinem alten Arbeitgeber – einer Raststätte im Kanton Zürich. Dazu kommt jährlich eine «Autoleiche»: Vereinzelt reisen Gäste ohne ihre Fahrzeuge wieder ab, wie Lohmann erzählt. «Sie erhoffen sich wohl, so die Entsorgungskosten zu sparen.»

Thomas Lohmanns Arbeitsort an der A2 wird immer wieder zum Schauplatz von Kuriosem. Bild: Nadia Schärli (Neuenkirch, 11. 7. 2023)

Neben Fahrzeugen wurden aber auch schon Angehörige im Hotel vergessen – meistens unabsichtlich. «Eine Familie ist abgereist und hat nicht mehr daran gedacht, dass die Grossmutter ja auch noch im Hotel ist», erzählt Lohmann. Wohl etwas länger war die Vorgeschichte eines Vorfalls, den er auf dem Raststättenparkplatz beobachtet hatte. Eine Frau sei samt Koffern von ihrer Ferienbegleitung stehen gelassen worden. «Zum Glück hat er sie nach zehn Minuten wieder abgeholt.»

Doch es geht auch andersrum: Dass mehr Personen anreisen als ursprünglich angemeldet, komme ebenfalls ab und zu vor. «Es wurde auch schon ein Zweierzimmer gebucht und die Gruppe kam dann zu viert zum Frühstück.» Das sei zwar nicht die Idee, doch schlussendlich würden Einheitspreise pro Zimmer gelten. «Das geht uns dann nichts an», sagt Lohmann lachend. Eben: «Was passieren kann, passiert.»