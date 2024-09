Serie Ylfete Fanaj will als Luzerner Regierungsrätin in mehrerer Hinsicht Vorbild sein – und strebt einen «Chancenkanton» an Die erfahrene Kantonsrätin steigt am 2. April für die SP ins Regierungsratsrennen. Sie will beweisen, dass sich selbst dieses Amt mit einer jungen Familie vereinbaren lässt.

Exklusiv für Abonnenten

Beim Spazieren im Wald kommt Ylfete Fanaj zur Ruhe. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. 3. 2023)

In der Luzerner Kantonspolitik hatte sie schon fast alle Rollen inne. Seit 2011 ist Ylfete Fanaj SP-Kantonsrätin – nachdem sie bereits vier Jahre lang Grossstadträtin war –, von 2015 bis 2019 war sie Fraktionschefin, dann ein Jahr lang Vize-Kantonsratspräsidentin, bevor sie als höchste Luzernerin amtete. Jetzt setzt sie alle Karten auf den nächsten Schritt: raus aus dem Kantonsparlament, rein in die Regierung.

Hierfür hat sie ihren Job beim Integrations- und Präventionsprogramm Lift in Bern aufgegeben. Während zweieinhalb Jahren war sie als Bereichsleiterin Deutschschweiz für ein zehnköpfiges Team zuständig, befasste sich vor allem mit Qualitätssicherung sowie Aus- und Weiterbildung. Seit ihrer Nomination im Herbst steht der Wahlkampf im Fokus. «Da ich das achtköpfige Wahlkampfteam selber leite und zu Hause die Care-Arbeit übernehme, habe ich den Job gekündigt» erklärt die Vierzigjährige.

Einen Plan B gibt's nicht. «Mir ist bewusst, dass Wahlkämpfe unberechenbar sind, ich stecke meine ganze Energie aber in mein Vorhaben, Regierungsrätin zu werden.» Und wenn es nicht klappt? «Dann orientiere ich mich neu. Ich bin gut darin, Entscheide zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.»

Eine harte Verhandlerin

Dass Fanaj das politische Handwerk «durch und durch» kennt, bestätigt Andreas Moser. Während sie SP-Fraktionschefin war, hatte er das Amt bei der FDP inne. Ihr «klar linkes Profil» mache sie «gut einschätzbar», sagt der frühere Kantonsrat und lobt, dass sie bei guten Argumenten auch Zugeständnisse an politische Gegner machen könne, um einen Kompromiss zu finden. «Trotz unterschiedlichen Haltungen pflegten wir einen offenen, wertschätzenden Austausch. Sie hielt Wort, wenn wir etwas vereinbarten, und war verlässlich.»

Auch Rolf Bossart (SVP) hat während eines Jahres eng mit Fanaj zusammengearbeitet, als sie Kantonsratspräsidentin und er Vize war. Sie habe konzentriert, strukturiert und stets gut vorbereitet durch die Sitzungen und Versammlungen geführt, sagt Bossart heute über seine Ratskollegin. Was sie auszeichne, sei ihre Dossiersicherheit und ihre hohe Sozialkompetenz. Zudem könne sie hart verhandeln und verfüge über eine grosse Argumentationsvielfalt.

Weiter sagt Bossart: «Die Zusammenarbeit war konstruktiv und bereichernd. Diskussionen fanden auf Augenhöhe mit stets fairem Umgang statt.» Jedoch habe sie das Zepter an der Session «eher ungern» an ihn übergeben. Hier ortet er Verbesserungspotenzial: «Das braucht wohl etwas mehr Zeit, aber – mehr Vertrauen in die Arbeit der anderen anstelle von Kontrolle könnte die Zusammenarbeit noch verbessern.» Auch die Kompromissbereitschaft werde je nach Thematik bei ihr schwierig, findet er.

2. Wahlgang: Die Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten für den Luzerner Regierungsrat Am 14. Mai wollen drei Frauen und zwei Männer den Sprung in die Luzerner Regierung schaffen. Alle Teile der Serie

Schnelleres Tempo als Politik

Ein Vorbehalt, der auch an der Nominationsversammlung der SP zur Sprache kam, ist, dass Fanaj auf dem Land zu wenig bekannt sei. Darüber, dass sie dort zu wenig Stimmen holen könnte, sorgt sie sich nicht. «Ich bin sehr viel unterwegs, zeige Präsenz. Zudem sind die Themen, für die ich mich starkmache, auch für die Landschaft wichtig – ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr oder zahlbare Krankenkassenprämien etwa.»

Fanaj hat eine klare Vorstellung von der Zukunft: «Luzern soll ein Chancenkanton bleiben. Einer, der viele Perspektiven für Menschen entwickelt und in dem alle Stimmen wichtig sind.» Obwohl sie von «bleiben» und nicht «werden» spricht, sagt sie: «Luzern dürfte noch mutiger sein und den finanziellen Spielraum nutzen.»

Es gebe viele gute Leitbilder, doch an der konkreten Umsetzung hapere es. «Punkto Kindertagesstätten geht es etwa ewig, bis nur mal der Grundlagenbericht erstellt wird.» Für Fanaj unverständlich. Auch bis zum Gleichstellungsbericht habe es lange gedauert. «Hier kommt hinzu, dass nur wenig Mittel zur Umsetzung eingeplant sind. Dabei geht es darum, endlich ins Handeln zu kommen.»

Geduldig ist Fanaj nämlich nicht – zumindest nicht von Natur aus. «In der Politik habe ich gelernt, mit meiner Ungeduld umzugehen. Mir gehen manche Sachen aber einfach zu langsam. Ich bin ergebnisorientiert. Mein persönliches Tempo entspricht oft nicht jenem der politischen Prozesse.»

Sie muss nicht zu allem etwas sagen

Ein Wunschdepartement, in dem sie politisieren möchte, hat Fanaj nicht. «Sowohl mit dem Justiz- und Sicherheitsdepartement als auch mit dem Gesundheits- und Sozialdepartement sowie dem Bildungsdepartement habe ich Berührungspunkte», sagt sie und betont, dass sie es auch gar nicht schlecht fände, ein Departement zu übernehmen, zu dem sie wenig fachlichen Bezug habe. «Dadurch stellt man nochmals ganz andere Fragen.»

Wird Fanaj gewählt, steht sie ab dem Sommer stärker denn je im Mittelpunkt. Dabei gehört sie im Ratsbetrieb derzeit nicht zu denjenigen, die besonders auffallen. «Als Vizepräsidentin der Aufsichts- und Kontrollkommission verrichte ich auch gerne Hintergrundarbeit und muss nicht immer im Vordergrund stehen», erklärt sie. «Schliesslich gibt es auch ganz viele andere, die etwas zu sagen haben. Jüngere und neuere Kantonsratsmitglieder zum Beispiel.»

Ihre soziale Ader sieht sie nebst ihrem Leistungsausweis als eine ihrer grössten Stärken. «Ich gehe gerne auf Leute zu, kann gut zuhören, bin empathisch und versuche, zu verstehen», sagt sie. Zudem sei sie sehr reflektiert und scheue sich nicht davor, Hilfe zu holen. «Ich kann gut einschätzen, wann ich Unterstützung brauche.»

Rolle der Migrantin mag sie nur bedingt

Rücksicht zu nehmen und um Hilfe zu bitten, lernte Fanaj bereits in ihrer Kindheit. Mit neun kam sie von Kosovo in die Schweiz – nachdem ihre Eltern bereits zwei Jahre zuvor der Arbeit wegen hierhin gezogen waren. In einfachen Verhältnissen wuchs sie mit ihren vier Geschwistern im Städtli Sursee auf. Wenn sie zum Beispiel Hilfe bei Schulaufgaben benötigte, fragte sie ihre Nachbarn, da ihre Eltern kaum Deutsch sprachen. Nach der Schule machte Fanaj eine Lehre als Kauffrau – und gab den Lohn unter anderem für die Einbürgerung aus.

Ihre Geschichte hat Fanaj schon oft erzählt. Sie ist der Grund, warum sie in der Öffentlichkeit oft vor allem als Repräsentantin von Migrantinnen und Migranten bekannt ist. Eine Rolle, die ihr nur bedingt gefällt. «Ich schaffe zwar gerne Sichtbarkeit und zeige, was möglich ist. Meine Heimat und meine Verankerung sind aber Sursee und der Kanton Luzern.» Ausserdem habe sie viel mehr zu bieten als die Migrationsthematik – und «schon immer als Luzernerin für alle in Luzern politisiert».

Vorbild betreffend Vereinbarkeit von Job und Familie

Zeigen, was möglich ist, will Fanaj auch in ihrer Rolle als Mutter eines bald zweijährigen Sohnes. Egal wie die Besetzung der Regierung aussieht – sie wäre der einzige Elternteil mit einem Kleinkind. «Als Familie haben wir uns vor meiner Kandidatur gut überlegt, wie wir das organisatorisch hinkriegen», sagt sie. Der Plan: Ihr Mann Stéphane arbeitet in einem kleineren Teilzeitpensum und wird die Verantwortung für die Care-Arbeit übernehmen, zudem können sie auf die Hilfe von Grosseltern zählen und auf familienergänzende Betreuung setzen.

Fanaj ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Familie und Beruf vorzuleben. «Mir ist bewusst, dass meine Agenda als Regierungsrätin oft fremdgesteuert wäre. Trotz Arbeitslast und meines Gestaltungswillens würde ich mir da, wo es Spielraum gibt, bewusst Familienzeit rausnehmen.»

Ylfete Fanaj im Kurzporträt Geboren: 11. Juli 1982

Wohnort: Luzern

Lebensform: verheiratet, 1 zweijähriges Kind, 1 Sternenkind

Beruf: Sozialarbeiterin MSc Berge oder Seen? Berge

FCL-Match oder KKL-Besuch? KKL-Besuch

Buch oder TV? Buch

Wein oder Bier? Wein

Fleisch oder vegan? vegan

Auto oder ÖV? ÖV

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Ylfete Fanaj: Die Grundversorgung gehört ins Gesetz. Das Leistungsangebot soll im Dialog mit den verschiedenen Anspruchsgruppen festgelegt und vom Kantonsrat genehmigt werden. Das schafft Vertrauen in der Bevölkerung. Die Entwicklungen im Gesundheitsbereich sind sehr dynamisch und wir müssen für neue Versorgungsmodelle offen sein.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Für mich ist das wichtig und richtig. Die Verfahren dauern zu lange. Den Ausbau der Erneuerbaren gilt es, rasch voranzutreiben, um weg vom klimaschädlichen Öl und Erdgas zu kommen. Es braucht einen Mix aus erneuerbaren Energien inklusive Windkraft. Das grösste Potenzial sehe ich im Ausbau von Solarenergie auf Dächern und Fassaden sowie der Reduktion der Energieverschwendung.

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Es bedeutet, dass man finanzpolitische Prioritäten setzen muss. Luzern verfügt aber über die Eigenmittel, diese Herausforderung zu meistern. Aufgrund der Abbaupolitik der letzten zwölf Jahre haben wir in den Bereichen Klimapolitik, Bildung und beim Gesundheitswesen einen riesigen Nachholbedarf. Was deshalb klar ist: Steuergeschenke für Firmen und hohe Einkommen, wie sie die jetzige Regierung plant, liegen nicht drin.