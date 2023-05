Shopping Ausstellung zum Einkaufen macht Halt in Sursee

Die interaktive Ausstellung «Clever – nachhaltig konsumieren» ist bis am 26. Mai in Sursee an der Centralstrasse 16b zu sehen. Die Ausstellung zeigt anhand konkreter Beispiele auf, wie nachhaltiges Einkaufen funktioniert.

Unter der Woche ist die Ausstellung für angemeldete Gruppen reserviert. Am 6. und 13. Mai ist sie von 10 bis 15 Uhr frei zugänglich. Der Eintritt ist kostenlos. (chm)