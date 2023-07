Sicherheitsrisiko Nach Auseinandersetzung postet ein Musikstudent Waffenbilder – HSLU sagt ihr Sommerfest ab Am Freitag, 30. Juni, hätte das Sommerfest der Hochschule Luzern – Musik stattfinden sollen. Doch die Festivitäten wurden am selben Tag abgesagt, da man keine Sicherheitsrisiken eingehen wollte.

An der Hochschule Luzern – Musik ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Departementsleitung hat deshalb das Sommerfest auf unbestimmte Zeit verschoben. Gemäss PilatusToday erhielten am Freitag, 30. Juni, alle Studierenden eine E-Mail mit der kurzfristigen Absage des Fests, das für denselben Tag geplant war. Die Entscheidung wurde aus Sicherheitsgründen getroffen. Der in die Tätlichkeiten am Dienstag, 27. Juni, hauptsächlich involvierte Student hatte am Tag vor dem Sommerfest Bilder von Waffen auf seinem Social-Media-Profil geteilt.

Alarmiert über die Bilder, informierte die Schulleitung die Polizei. Wie diese gegenüber PilatusToday bestätigt, habe es tatsächlich einen Polizeieinsatz gegeben. Dabei habe man jedoch keine Waffen gefunden. Mediensprecher Urs Wigger vermutet, dass es sich bei den geposteten Bildern also um Fotografien aus dem Internet handeln könnte. Weitere Ermittlungen seien im Gange, doch momentan gibt es weder einen Strafbestand noch eine Anzeige seitens der Hochschule Luzern (HSLU).

Zutritt zum Gebäude nur noch mit Badge möglich

Sigrid Cariola, Mediensprecherin der HSLU, sagt gegenüber dem Newsportal, dass man eine Eskalation vermeiden wolle. Die Verantwortlichen des Departements seien im Austausch mit dem betroffenen Studenten, um eine konstruktive Lösung zu finden. Ausserdem seien externe Stellen und Beratungsdienste involviert.

Für die Musikstudierenden bedeutet die Auseinandersetzung, dass der Zutritt zum Gebäude bis Semesterende nur noch mit einem Badge möglich ist. Ausserdem wird das Gebäude von Mitarbeitenden des internen Sicherheitsdiensts überwacht. Departementsleiter Valentin Gloor schrieb am Montag in einem weiteren Mail, dass die Sicherheitslage nach Einschätzungen der Hochschule stabil sei. Weitere geplante Veranstaltungen können durchgeführt werden, ein neues Datum für das Sommerfest ist aber noch nicht bekannt.