Sicherheitszentrum Rothenburg Verband ist besorgt über die Arbeitsbedingungen der Luzerner Polizistinnen und Polizisten – und hofft auf Ja zum Sonderkredit In der kommenden Session stimmt der Kantonsrat über den Sonderkredit fürs Sicherheitszentrum Rothenburg ab. Der Verband der Luzerner Polizei befürwortet diesen und verlangt weitere Sofortmassnahmen.

So soll das Sicherheitszentrum in Rothenburg einst aussehen. Visualisierung: PD

Der Verband der Luzerner Polizei (VLP) ist «besorgt über die Arbeitsbedingungen der eigenen Mitglieder». In einer Medienmitteilung spricht sich der VLP darum für den Sonderkredit von 22 Millionen Franken für das Sicherheitszentrum in Rothenburg aus. Vergangene Woche stimmte dem auch die kantonsrätliche Kommission Verkehr und Bau zu. Das Parlament befindet nächste Woche darüber.

Die Umsetzung des Projekts ist laut VLP wichtig, weil damit Synergien zwischen den dort untergebrachten Organisationen geschaffen werden könnten. Dies wiederum reduziere die Überlastung der Angestellten der Luzerner Polizei. Zudem könnten mit dem Sicherheitszentrum «zeitgemässe Arbeitsbedingungen implementiert werden», die etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

Gleichzeitig würden Standorte der Luzerner Polizei überflüssig, an denen die Angestellten «aktuell tagtäglich unter schwierigen Umständen agieren müssen». Die Verkehrspolizei arbeite am Standort Sprengi in Emmenbrücke beispielsweise mit Containern und Zelten.

Weniger Lohn und Spesen

Wie der VLP weiter schreibt, sei es für die Luzerner Polizei angesichts des Fachkräftemangels wichtig, als Arbeitgeberin attraktiv und konkurrenzfähig zu bleiben. «Doch insbesondere bei der Entlöhnung von Polizistinnen und Polizisten nach Abschluss der Polizeiausbildung bei der Luzerner Polizei fällt ein erheblicher Wettbewerbsnachteil gegenüber den angrenzenden Kantonen der Zentralschweiz auf».

Das Gleiche gelte für die polizeiliche Sicherheitsassistenz, der über die vergangenen Jahre vermehrt zusätzliche Kompetenzen und Aufgaben zugeteilt wurde, um das überbelastete Korps zu unterstützen. Anpassungsbedarf gebe es auch bei den Spesen und Vergütungen. Für den VLP ist klar: «In diesen Bereichen sind Sofortmassnahmen angebracht.» (lf)