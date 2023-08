Skandal-Hausarztpraxen Thomas Haehner darf nicht mehr praktizieren: Der umstrittene Arzt verliert die Zulassung Der deutsche Arzt Thomas Haehner wollte einst die medizinische Versorgung in Landgemeinden der Schweiz sicherstellen. Auch im Kanton Luzern war er aktiv, schloss seine Praxen jedoch abrupt. Zuvor war er mit schlechter Zahlungsmoral, fehlenden Bewilligungen und unsorgfältigem Praxisbetrieb aufgefallen. Nun darf Haehner seinen Beruf in der Schweiz nicht mehr ausüben.

Thomas Haehner hat gemäss «Tagesanzeiger» die Bewilligung verloren, als Arzt in der Schweiz zu arbeiten. Dass einem Arzt die Zulassung entzogen werde, komme selten vor, heisst es in einem Beitrag von «SRF Investigativ». Das Gesundheitsamt des Kantons Zürich hat gegenüber dem Format auch bestätigt, dass der deutsche Arzt die Bewilligung für den Betrieb der Praxen verloren hat. Für heute Donnerstag sind weitere Informationen angekündigt, so der «Tagesanzeiger». In Luzern haben die Behörden bereits im Juli informiert, dass sie die Bewilligung für die drei Praxen in Oberkirch, Hergiswil und Triengen nicht mehr erteilen.

Auch die Praxis in Triengen muss bis spätestens 30. September 2023 geschlossen werden. Bild: jh

In vielen Haehner-Praxen in verschiedenen Landesteilen standen Patientinnen und Patienten vor verschlossenen Türen, kamen nicht mehr an ihre Krankenakten und mussten sich eine neue Hausarztpraxis suchen. Das Haehner-Imperium breitet sich über 18 Praxen der ganzen Schweiz aus.

Der deutsche Mediziner ist mit seiner Praxiskette Medium Salutis GmbH in der Schweiz gescheitert. Angestellte warteten Wochen auf ihren Lohn, Rechnungen blieben unbezahlt, Telefone und Strom wurden abgestellt. (chs/rad/zfo)