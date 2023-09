Sörenberg Das ist die neue Kabine der Luftseilbahn aufs Brienzer Rothorn Eine erste nagelneue Pendelbahn-Kabine ist in Sörenberg eingetroffen. Beim Transport gab es viele logistische Herausforderungen.

Die erste, knallrote Panorama-Kabine der neuen Rothorn-Bahn ist in Sörenberg angekommen. Bild: zvg

Die erste von zwei Gondeln ist in Sörenberg angekommen: Sie ist fast 7 Meter lang, 3,5 Meter breit und 3,5 Meter hoch. Bei einem Gewicht von etwa drei Tonnen ist für die Kabinen der neuen Luftseilbahn kein gewöhnlicher Transport mit Auto und Anhänger möglich. Darum kam am Donnerstag ein Pneukran zum Einsatz: Mit dem nötigen Fingerspitzengefühl sei die erste neue Kabine zur Talstation befördert worden, teilen die Bergbahnen Sörenberg mit. Die zweite Kabine folge am 8. September.

Per Pneukran wurde sie zum Transport auf den Lastwagen geladen. Bild: zvg

Wiedereröffnung im Dezember

Die neuen roten Kabinen der Rothorn-Bahn sind «ein echter Hingucker», sagt Direktor René Koller. Sie bieten bis zu 80 Gästen Platz. In der Gondel sorgt eine Panoramaverglasung für noch mehr Aussicht: Die Verglasung reicht vom Boden bis zur Decke – und gebe den Blick auf die umliegende Bergwelt frei. Die neue Luftseilbahn aufs Brienzer Rothorn nimmt am 16. Dezember den Betrieb auf.

Beim Aufladen vor dem Werk der CWA Constructions SA in Olten war Fingerspitzengefühl nötig. Diese Firma hat die neue Gondel konstruiert. Bild: zvg