Sörenberg Wechsel in der Geschäftsführung von Sörenberg Flühli Tourismus

Simon Zobrist. Bild: PD

Nun ist klar, wer in Sörenberg die Nachfolge der bisherigen Tourismusdirektorin Carolina Rüegg antreten wird. Wie Sörenberg Flühli Tourismus mitteilt, wird der 48-jährige Simon Zobrist aus Emmenbrücke per 1. August die Geschäftsführung übernehmen. Zobrist leitet zurzeit Haslital Tourismus und ist in dieser Funktion auch Geschäftsleitungsmitglied der Jungfrau Region Tourismus AG. Der neue Tourismusdirektor hat laut Mitteilung über 20 Jahre Führungserfahrung im Tourismus, unter anderem bei der Rigi Bahnen AG und der Sattel Hochstuckli AG. Simon Zobrist ist verheiratet und Vater zweier Töchter.

Carolina Rüegg wird Sörenberg Flühli Tourismus bereits per Ende Mai verlassen. Ab Dezember wird sie Gastgeberin im neuen Berghaus Bergwelten– Salwideli anzutreffen sein. (zim)