Solar Butterfly Schmetterling am Nordkap: Das Luzerner Solarmobil hat die Hälfte seiner Europatour geschafft Das neuste Projekt des Luzerner Solarpioniers Louis Palmer ist seit dem 23. Mai auf Weltreise. 12 Länder hat die Crew des Solarmobils bereits durchquert und nun das Nordkap erreicht. 20 weitere Länder stehen im Rahmen der Europatour bis Ende November auf dem Programm.

Das neuste Projekt des Solarpioniers Louis Palmer aus Adligenswil feiert einen Meilenstein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Drei Monate nach dem Start in Genf hat das Solarmobil «Solar Butterfly» rund 10'000 Kilometer zurückgelegt und ist am Nordkap in Norwegen angekommen.

Strahlende Gesichter bei der Crew. Bild: SolarButterfly

Unterwegs sind international zusammengesetzte Crews. Louis Palmer fungiert als Projektleiter in der Schweiz. Der Solarpionier, welcher vor 14 Jahren schon mit einem solarbetriebenen Auto die Erde umrundete, zeigt sich zufrieden mit dem Fortgang des Projektes:

«Wir kommen sehr gut voran und das Interesse ist ungebrochen, selbst CNN hat über den SolarButterfly schon berichtet.»

Er hat das Solarmobil mit rund 30 Studierenden der Hochschule Luzern entworfen. Es handelt es sich dabei um ein kleines, komplett autarkes Haus mit Flügeln, auf welchen sich Solarzellen befinden. Diese liefern Energie für das Elektroauto, welches das Haus zieht.

Bereits 12 Länder hat das Solarmobil durchquert. Bild: SolarButterfly

Mit Erreichung des Etappenziels Nordkap ist für das Klima-Projekt des Adligenswilers noch lange nicht Schluss: Zunächst geht es Richtung Süden. 20 Länder wird das Solarmobil durchqueren, bevor es Ende November in die Schweiz und somit an den Ausgangspunkt seiner Europatour zurückkehrt.

AUCH INTERESSANT

Im Anschluss beginnen die Vorbereitungen und technischen Adaptionen am Solarmobil, um im Frühjahr 2021 die Weltreise mit einer Tour durch die USA und Lateinamerika fortzusetzen. Geplant ist, dass das Solarmobil in dreieinhalb Jahren die Welt umrundet und auf den verschiedenen Etappen Klimaprojekte besucht. (sig)