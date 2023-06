Solartechnik CKW baut seine Präsenz in der Ostschweiz aus CKW übernimmt das Elektroinstallationsunternehmen Soller-Partner Electro SA mit Standorten in Domat/Ems und Vella GR.

Von links: Dominic Caviezel, Standortleiter Vella, Robert Cavegn, Inhaber, beide von Soller–Partner Electro SA und Daniel Zbinden, Leiter Photovoltaik & Wärme, von CKW. Bild: CKW

CKW übernimmt das Elektroinstallationsunternehmen Soller-Partner Electro SA mit Standorten in Domat/Ems und Vella GR. Das teilt das Unternehmen in einer Meldung vom Freitag mit. Nach der kürzlichen Gründung einer neuen Niederlassung in Flums SG will CKW mit diesem Unternehmenskauf ihren strategischen Fokus auf die Deutschschweiz unterstreichen.

CKW teilt weiter mit, dass der bisherige Inhaber, Robert Cavegn, die Standorte als verantwortlicher Leiter weiterführen und entwickeln wird. «Ich freue mich sehr, dass wir mit CKW einen optimalen Partner gefunden haben. Gemeinsam wollen wir unter anderem den Photovoltaikausbau vorantreiben», wird Robert Cavegn in der Meldung zitiert.

CKW gehört heute mit rund 200 Solarspezialistinnen und Spezialisten zu den führenden Anbietern in der Schweiz. Neben Luzern und Sursee unterhält das Energie-Unternehmen unter anderem Standorte in Egerkingen, Winterthur, Volketswil, Basel und Burgdorf. (luz)